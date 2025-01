video suggerito

Chiude la Perimetrale di Melito per lavori, pronto un percorso alternativo Chiude per tre giorni la Perimetrale di Melito, la Città Metropolitana di Napoli diffonde la mappa del percorso alternativo valido per la durata dei lavori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il percorso alternativo da utilizzare durante la chiusura della Perimetrale di Melito

Chiusa dal 7 al 10 gennaio la rampa di uscita della Strada Provinciale 1 Secondigliano-Melito, detta anche Perimetrale di Melito. Lo ha fatto sapere la Città Metropolitana di Napoli, che ha comunicato che il tratto sarà interessato da lavori di E-distribuzione, fornendo anche il percorso alternativo da utilizzare in attesa che la Perimetrale venga riaperta.

In una nota diffusa dall'ex ente provinciale, si legge che:

La Città Metropolitana di Napoli dispone la chiusura provvisoria al traffico veicolare della rampa della S.P.1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” nel tratto ricadente tra Secondigliano, nel Comune di Napoli, e il Comune di Melito da martedì 7 gennaio alle ore 7.30 fino a venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17.00, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea elettrica da parte di E-distribuzione in condizioni di sicurezza sia per gli addetti dell’impresa appaltatrice, sia per l’utenza veicolare.

La mappa del progetto di lavori con la zona interessata

Tuttavia, "al fine di garantire un regolare deflusso veicolare si individua un percorso alternativo che interesserà il tratto di strada ricadente tra il Comune di Melito (via Umbria) e il Comune di Napoli (via fratelli Cervi), con apposizione di cartellonistica informativa lungo la SP1". Questa la mappa del percorso alternativo da utilizzare nei giorni di chiusura della perimetrale, come comunicato dalla Città Metropolitana di Napoli:

