Chiude il cucciolo in un sacchetto e lo abbandona per strada, il cane muore: il video La vicenda arriva da Afragola, nella provincia di Napoli: in un video, poi diffuso sui social, si vede un uomo in sella a una bicicletta mentre abbandona per strada il cucciolo chiuso in un sacchetto.

A cura di Valerio Papadia

Ha chiuso un cucciolo in un sacchetto e lo ha abbandonato per strada come fosse spazzatura: il cane, poi, purtroppo è morto. La denuncia arriva da Afragola, nella provincia di Napoli, dove un cittadino ha pubblicato, in un gruppo Facebook dedicato alla città, anche un video in cui si vede il momento in cui un uomo in sella a una bicicletta abbandona il sacchetto per strada.

"La crudeltà degli esseri umani è disarmante. Qui c’è un soggetto sulla bici che non merita nessuna mia parola perché sarei sempre molto fine nei suoi riguardi, che abbandona un piccolo cucciolo di cane moribondo fuori un’ abitazione senza pensare di soccorrerlo ma buttandolo come fosse spazzatura… Purtroppo anche facendo di tutto il piccolo non ce l’ha fatta, ma sicuramente il signore che spero che legga questo post sarà denunciato" ha scritto il cittadino che ha diffuso il video sui social.

A Santa Maria a Vico, nella provincia di Caserta invece, un uomo ha pubblicato sui social network un video che lo ritraeva mentre maltrattava il suo cane. Andrea Pirozzi, sindaco della cittadina, in una nota ha fatto sapere di aver segnalato l'uomo alle forze dell'ordine e ai veterinari dell'Asl: "Questa Amministrazione continuerà a monitorare gli sviluppi della situazione per le eventuali dovute azione a farsi" ha detto il sindaco.