Chiedeva permessi a lavoro e andava a fare i turni per la concorrenza: licenziato autista di bus Un autista dell'Air Campania, azienda di trasporto pubblico locale, chiedeva permessi per assentarsi dal lavoro soltanto per andare a lavorare per la concorrenza.

A cura di Valerio Papadia

Chiedeva permessi al lavoro ma poi, durante quel lasso di tempo, andava a lavorare per la concorrenza. Per questo, nella provincia di Caserta, un autista di bus di Air Campania, azienda regionale del trasporto pubblico locale, è stato licenziato. Le verifiche dell'azienda, che si sono avvalse anche di un'agenzia di investigazione privata, hanno permesso di accertare che l'autista, durante il periodo di fruizione dei permessi, svolgeva invece l'attività lavorativa per un'azienda concorrente.

Alla luce di quanto emerso, Air Campania ha avviato una procedura disciplinare nei confronti del dipendente e, facendo seguito a quanto deciso dal Consiglio di Disciplina, ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi contrattuali.

"La governance di Air Campania – si legge in un comunicato diramato dall'azienda di trasporti – conferma il proprio impegno nel garantire il rispetto dei principi di integrità, trasparenza e responsabilità, adottando tutte le misure necessarie per tutelare l’etica professionale e la correttezza nei rapporti di lavoro".