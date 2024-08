video suggerito

Chiama i carabinieri per una denuncia, poi li picchia accusandoli di essere arrivati tardi: arrestato L'episodio a Villammare nei pressi di una discoteca del Golfo di Policastro. Ferito carabiniere: 10 giorni di prognosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Chiama i carabinieri denunciando di essere vittima di una rissa, ma quando arrivano aggredisce uno dei militari a calci e pugni, accusandoli di essere arrivati in ritardo. Nei guai un turista 38enne emiliano, in vacanza a Villammare, in provincia di Salerno. L'uomo era in una nota discoteca del Golfo di Policastro, quando è finito in manette: è stato arrestato e accusato di lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. Mentre un suo amico è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Chiama i carabinieri per una denuncia, poi li picchia

Una storia che sembra avere dell'assurdo. Il 38enne aveva chiamato il 113 e aveva richiesto l'intervento dei carabinieri in quanto, così come ha raccontato, sarebbe stato aggredito in una presunta rissa. Quando però i militarti dell'Arma della compagnia di Sapri arrivano sul posto, il 38enne dà in escandescenze, accusandoli di essere arrivati in ritardo, e aggredisce uno dei carabinieri, tempestandolo con calci e pugni. Il militare rimane ferito: ha subito lesioni e contusioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Il 38enne emiliano è stato arrestato

A quel punto per il turista emiliano sono scattate le manette. L'uomo è stato bloccato non senza difficoltà dai militari dell'Arma e quindi arrestato. Una scena assurda, che vede vittima questa volta i carabinieri. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della discoteca o poste nei dintorni. I carabinieri continueranno a presidiare il territorio con solerzia e tempestività come sempre, anche nei prossimi giorni del periodo agostano.