video suggerito

Chi è l’avvocato Guido Furgiuele: è indagato per aver travolto e ucciso con la sua barca Cristina Frazzica L’avvocato Guido Furgiuele è indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso: era lui a bordo della barca che ha travolto Cristina Frazzica mentre stava facendo kayak a Napoli, al largo di Posillipo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittima, Cristina Frazzica

A difendersi dall'accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso per la morte di Cristina Frazzica è l'indagato Guido Furgiuele. Ci sarebbe stato lui sulla barca che ha travolto la ricercatrice trentenne e un suo amico mentre stavano facendo kayak a Napoli, al largo di Posillipo. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'indagato dopo aver travolto la canoa, si sarebbe allontanato perché non si era accorto di nulla per poi tornare sul luogo dell'incidente e prestare soccorso al ragazzo che è riuscito miracolosamente a sopravvivere all'impatto tuffandosi dal kayak prima dell'impatto. Per la donna purtroppo non c'è stato più nulla da fare.

L'indagato è il proprietario dell'imbarcazione che ha travolto la ragazza

Gli inquirenti si sono concentrati sulle immagini dei sistemi di video sorveglianza della residenza presidenziale Villa Rosebery per risalire all'identità dell'avvocato. In poco tempo però si è arrivato all'identificazione dello scafo e si è scoperto che Furgiuele era il proprietario della barca così come di altre due individuate dalla Capitaneria di Porto e ora finite sotto sequestro. Resta da chiarire come sia stato possibile che non sia accorto subito dell'incidente. L’avvocato intanto ha spiegato agli investigatori che nessuno presente sulla barca aveva capito quanto accaduto. Sottolineando inoltre la barca non viaggiava a gran velocità.

Certo è che Cristina Frazzica sarebbe stata travolta dalle eliche, le gravi ferite non le hanno lasciato scampo. La ragazza, che viveva a Voghera, in provincia di Pavia, da novembre era a Napoli per studiare alla PharmaTech Academy della Federico II. Giovedì della scorsa settimana aveva deciso di fare un giro in kayak con un suo amico.

Chi è l'indagato Guido Furgiuele

Guido Furgiuele si è presentato con il padre in Procura, l'inchiesta è condotta dal pubblico ministero Toscano sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Ha raccontato subito che quando si è accorto che c'era un uomo in mare è intervenuto subito a prestare soccorso senza però rendersi conto di quanto era accaduto poco prima. Adesso tutto potrà essere chiarito dagli accertamenti in corso in questi giorni: primo tra tutti gli esami sull'imbarcazione che potrebbe far luce sulla dinamica dell'impatto. Su Il Mattino si legge che Furgiuele è conosciuto come "un professionista napoletano di provata esperienza, da sempre esempio di correttezza e dirittura morale".