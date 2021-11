Chef Gennarino Esposito presenta il suo panettone per il Natale Anche quest’anno arriverà sulle tavole degli italiani “Il mio panettone”, il dolce tipico natalizio nato dalla collaborazione tra il noto chef di Vico Equense e il pastry chef Carmine Di Donna. È lo stesso Gennarino Esposito a comunicare la notizia via social: presto i panettoni saranno disponibili per l’acquisto.

A cura di Valerio Papadia

Chef Gennarino Esposito

Il panettone è milanese per antonomasia, ma da qualche tempo parla campano: lo dimostra, ad esempio, la vittoria, qualche settimana fa, di Sal De Riso, noto pasticciere della Costiera Amalfitana, del campionato mondiale di panettone. C'è anche un altro chef campano, molto famoso, che da qualche anno si diletta con uno dei dolci simbolo del Natale: si tratta di chef Gennarino Esposito, di Vico Equense, patron del ristorante Torre del Saracino, due stelle Michelin, che anche quest'anno ha presentato "Il mio panettone". Anche per questo Natale, dunque, gli italiani potranno avere sulle proprie tavole il panettone tradizionale di Gennarino Esposito, realizzato in collaborazione con il pastry chef Carmine Di Donna. Non è ancora possibile ordinare i panettoni dello chef di Vico Equense, ma le informazioni su come reperire il dolce natalizio saranno presto disponibili.

Le confezioni dei panettoni di Gennarino Esposito

È stato lo stesso chef Esposito, attraverso i suoi canali social, a comunicare la notizia alle tantissime persone che lo seguono, complici anche i tanti programmi a cui lo chef ha partecipato e partecipa in televisione (è stato giudice, ad esempio, di Junior Master Chef e tra i volti di Cuochi d'Italia). "Anche quest’anno siamo felici di poter essere sulle vostre tavole durante le Feste natalizie. Il ‘mio Panettone', frutto della collaborazione con il pastry chef Carmine Di Donna, nasce dall’amore in comune per la pasticceria. Una ricetta unica che delizia il palato con un impasto dai profumi e sapori singolari, espressione di una lievitazione di 36 ore che evita l’uso di conservanti" ha scritto lo chef su Instagram.