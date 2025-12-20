Chalet Ciro a Mergellina a lutto, addio a don Antonio De Martino

Addio a Antonio De Martino, anima dello storico Chalet napoletano: fu lui a ottenere il testimone dal fondatore, don Ciro e portare avanti l’attività di famiglia.

Antonio De Martino

«I tuoi insegnamenti saranno la luce del nostro cammino» è il messaggio d'addio dello storico Chalet Ciro a Mergellina, nato negli anni Cinquanta, ad Antonio De Martino, scomparso ieri, colui che ha traghettato lo chalet affacciato al mare nel nuovo millennio. Nipote del fondatore Ciro Fummo, don Antonio raccolse il testimone di Ciro che era passato dapprima alla madre, Rosaria. Settant'anni di Chalet Ciro, oggi arrivato alla sesta generazione e gestito dal figlio dello scomparso Antonio, Ciro.

Lutto in tutta la zona di Mergellina dove l'imprenditore era ovviamente molto conosciuto, essendo la sua una attività storica: dal giugno scorso, infatti, Chalet Ciro a Mergellina può fregiarsi dell'appellativo di "Bottega Storica", rilasciato dal Comune di Napoli per la pluriennale attività di tradizione gastronomica, primo chalet napoletano a vedersi riconosciuta questa storicità.

I dipendenti dello storico sito, presentando l'attività commerciale sul web, raccontano così il modo di porsi di don Antonio: «La sua giornata di lavoro inizia presto, quando tutto è pronto per accogliere i clienti. Anche nei giorni di riposo è sempre in giro, assicurandosi che tutto sia perfetto. Presenza discreta mai distratta, disponibile per la variegata clientela – personaggi famosi o ospiti abituali – ma per Don Antonio tutti sono speciali».