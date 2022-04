Cesare Cremonini a Napoli per il murale dedicato a Raffaele Giusti nel quartiere Ponticelli Il cantante bolognese a Napoli per il progetto “Io Vorrei”. A Ponticelli, realizzato il volto del giovane Raffaele Giusti, uno dei giovani del quartiere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un murale dedicato ad un giovane napoletano, realizzato dall'artista internazionale Giulio "Rosk", su un palazzo di Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Il progetto "Io vorrei", fortemente promosso dal cantante Cesare Cremonini, fa tappa anche nel capoluogo partenopeo. E lo stesso cantante bolognese domani sarà a Napoli per la sua inaugurazione. Giulio “Rosk” Gebbia, siciliano di Serradifalco (Caltanissetta), è noto anche per la realizzazione tra i tanti del celebre murale di Palermo dedicato ai giudici Falcone e Borsellino.

Il progetto "Io vorrei"

"Io vorrei" è il progetto murales promosso da Cesare Cremonini assieme allo stesso Giulio "Rock", per promuovere la ricerca della bellezza come valore: non solo Ponticelli a Napoli, ma anche il quartiere Sperone di Palermo o il litorale di Ostia. Zone, insomma, considerate "difficili" e per questo desiderose di riscatto. Il progetto prevede la realizzazione di un murale con il volto di un bambino del quartiere. Per Napoli è stato scelto il giovane Raffaele Giusti.

Cesare Cremonini: "Domani sarò a Napoli"

Lo stesso artista bolognese ha spiegato che domani, martedì 12 aprile, sarà a Ponticelli, periferia orientale di Napoli, per l'inaugurazione del murale: