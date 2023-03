Cerca l’amante della fidanzata, spara tra la folla e ferisce una ragazza: arrestato 22enne Un 22enne è stato arrestato a Castellammare di Stabia: avrebbe sparato ad un amico del presunto rivale in amore, colpendo però una ragazza.

L’intervento della Polizia dopo gli spari a Castellammare di Stabia

Si sarebbe procurato una pistola e sarebbe andato tra le strade di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, alla ricerca del presunto amante della fidanzata; avrebbe trovato un amico di lui e dopo un litigio gli avrebbe sparato, ma una pallottola ha fracassato la tibia a una ragazza che si trovava per caso a pochi metri. Retroscena ricostruito dagli inquirenti che ha portato all'arresto di un 22enne stabiese, incensurato, finito agli arresti domiciliari per lesioni personali aggravate e per detenzione e porto illegali di pistola.

I fatti risalgono alla sera del maggio 2022, quando un 19enne di Castellammare di Stabia aveva chiamato la Polizia e aveva raccontato che poco prima un giovane aveva tentato di ammazzarlo mentre si trovava in piazza Giovanni XIII, nei pressi della villa comunale e in piena zona movida. Uno dei colpi esplosi, aveva aggiunto, aveva ferito una ragazza che era lì vicino. Erano intervenuti gli agenti e il 118 e la vittima, che era in attesa del fidanzato, era stata trasportata all'ospedale San Leonardo, dove i medici avevano escluso il pericolo di vita e riscontrato una frattura della tibia, giudicata guaribile in trenta giorni.

Secondo gli inquirenti quella sera il 22enne, convinto che la fidanzata lo tradisse, era uscito armato di pistola alla ricerca di quello che lui riteneva essere l'amante. Aveva però incrociato un suo amico, il 19enne, al quale aveva chiesto dove si trovasse il presunto rivale. Al diniego di fornire quell'informazione era nata una discussione animata che si era conclusa con gli spari: un colpo aveva colpito il giovane di striscio a un piede mentre una delle pallottole vaganti aveva colpito la ragazza, che era totalmente estranea ai fatti.

Nei confronti del 22enne è stata emessa una ordinanza cautelare applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura; il provvedimento è stato eseguito stamattina, 2 marzo, dal personale della Squadra Investigativa del commissariato di Castellammare di Stabia della Polizia di Stato.