Cerca di farsi ricoverare per dormire in ospedale, poi prendi a schiaffi e sputi il medico: arrestato a Benevento Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri all'ospedale San Pio di Benevento per aver aggredito un medico. Il 48enne pretendeva di essere ricoverato per trascorrere la notte nel nosocomio.

A cura di Valerio Papadia

L'ospedale "San Pio" di Benevento

Voleva farsi ricoverare in ospedale per trascorrere lì la notte. Poi, quando un medico non ha assecondato la sua richiesta, lo ha aggredito: un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri all'ospedale San Pio di Benevento. Nella serata di ieri, domenica 4 maggio, il 48enne si è introdotto furtivamente nel reparto di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura con l'intento di farsi ricoverare. Alla vista di un medico in servizio, pertanto, l'uomo ha dato in escandescenze: il 48enne ha aggredito fisicamente il dottore, lo ha spintonato e gli ha sputato addosso, minacciandolo gravemente affinché procedesse al ricovero.

Il medico è riuscito a divincolarsi e, dopo essersi rifugiato in una stanza del nosocomio, ha allertato il 112: in ospedale sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Benevento, che hanno evitato che la violenza potesse degenerare; i militari dell'Arma hanno pertanto fermato il 48enne, che ha rivolto anche verso di loro minacce e insulti. Dopo le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il 48enne è stato arrestato per lesioni personali a personale esercente professione sanitaria e violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e portato nel carcere di Benevento. Il medico aggredito, invece, ha ricevuto le cure del caso presso il nosocomio stesso; non ha riportato gravi conseguenze.