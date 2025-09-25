Cerca di evitare un cinghiale con la bici e viene investito da un furgone: 62enne morto nel Casertano

Immagine di repertorio

Tragedia alle prime luci di oggi, giovedì 25 settembre, a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta: un uomo di 62 anni è morto in un tragico incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 62enne – le cui generalità non sono ancora note, originario di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano – si trovava in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo una strada periferica quando, improvvisamente, sul suo percorso si è parato un cinghiale; l'uomo avrebbe sterzato bruscamente la bici per evitare l'animale, venendo però investito da un furgone che stava sopraggiungendo proprio in quel momento dal senso di marcia opposto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono, inoltre, intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di San Felice a Cancello e i poliziotti della Stradale, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente – che risulta ancora poco chiara – e per individuare eventuali responsabilità; il fugone che ha investito il ciclista è stato posto sotto sequestro, mentre l'autista, visibilmente sotto shock, è stato assistito sul posto dai sanitari.