Cellulari, sigarette di contrabbando e 167mila euro in contanti: due denunciati nel Vasto Un magazzino con 167mila euro in contanti, fogli di contabilità, cellulari e stecche di sigarette di contrabbando: la scoperta nel Rione Vasto di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I cellulari e i soldi sequestrati ai due uomini nel Rione Vasto di Napoli

Un movimento sospetto ha fatto scattare i controlli su due giovani napoletani nel Rione Vasto di Napoli: ma forse neanche i poliziotti pensavano di scoprire un deposito con 167mila euro in contanti, alcune stecche di sigarette di contrabbando e dieci cellulari. La scoperta è avvenuta durante un banale controllo su due giovani che gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno notato mentre si scambiavano qualcosa con fare circospetto.

Il controllo su via Bellini al Vasto

Tutto è avvenuto nella mattinata, in via Ettore Bellini, strada perpendicolare alla via Arenaccia e al corso Giuseppe Garibaldi. Qui, gli agenti durante un normale servizio di controllo del territorio hanno notato due giovani mentre si scambiavano qualcosa in strada e li hanno fermati per un controllo durante il quale è emerso che si trattasse di un mazzo di chiavi di un magazzino. A quel punto però hanno voluto vederci chiaro: all'interno del magazzino, che è risultato in uso ai due, gli agenti hanno trovato circa 167mila euro in contanti, ma anche diversi fogli scritti a mano e che riportavano dettagli contabili, oltre a due stecche di sigarette di contrabbando perché privi del marchio del Monopolio di Stato, nonché 10 telefoni cellulari.

Due napoletani denunciati

Al termine dei controlli, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno denunciato i due: si tratta di un 27enne ed un 28enne entrambi napoletani, il primo dei quali con precedenti di polizia specifici. Devono rispondere dall'accusa di riciclaggio, mentre si indaga per capire da dove arrivassero le stecche di contrabbando, a chi facessero riferimento i dettagli contabili trovati sui fogli ed eventuali altri complici dei due.