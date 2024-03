Droga e cellulari in carcere e camorra, 30 arresti a Napoli: operazione della Procura all’alba Operazione della Procura di Napoli condotta da Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria. Due ordinanze di custodia cautelare in carcere per 30 persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Cellulari in carcere e camorra, scatta la maxi-operazione della Procura della Repubblica di Napoli, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Dalle prime ore di questa mattina, a Napoli, la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di complessivi 30 destinatari, a vario titolo gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsioni, traffico di stupefacenti, detenzione di armi da fuoco ed accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Il procuratore ha convocato una conferenza stampa per questa mattina.

(in aggiornamento)