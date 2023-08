C’è una mucca in autostrada, si blocca il traffico di Ferragosto Mucca sull’autostrada, traffico bloccato nel Salernitano Sull’A2 tra gli svincoli di Pontecagnano e San Mango.

A cura di Redazione Napoli

Un po' di disagio ma alla fine, grazie al lavoro delle squadre dell'Anas e della Polstrada, stamattina poco dopo le ore 9.30 è tornato regolare il traffico sull'A2 ‘Autostrada del Mediterraneo' rimato bloccato un'ora prima circa per la presenza di una mucca sulla carreggiata.

Lo stop alla circolazione si era registrato, in direzione Fisciano, al km 14,500 tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. Dopo l'intervento delle squadre dell'Anas e delle forze dell'ordine, la circolazione è ripresa: il tratto è particolarmente trafficato in questi giorni di esodo per il ponte di Ferragosto.