Un uomo che stava dormendo nudo in spiaggia è stato scambiato per un corpo privo di vita dai passanti, facendo scattare l'allarme e portando ad un intervento dei carabinieri. Fortunatamente l'equivoco è stato rapidamente chiarito, anche se per l'uomo è scattata poi una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. La vicenda è accaduta sulla spiaggia del Mercatello, nel centro di Salerno.

L'allarme è scattato proprio quando alcuni passanti hanno visto un uomo supino giacere in riva al mare, senza muoversi e privo di vestiti. Immediatamente è partita la segnalazione ai carabinieri, che sono subito intervenuti sul posto. Ma avvicinandosi, i militari dell'Arma hanno subito notato che quel "cadavere" era in realtà vivo. E così, raggiunto l'uomo, hanno scoperto che in realtà stava solo dormendo. A quel punto i carabinieri lo hanno svegliato: l'uomo, sorpreso, è risultato essere un cittadino originario della Polonia di 48 anni, che forse aveva alzato un po' troppo il gomito qualche ora prima, tanto da addormentarsi in spiaggia completamente nudo. E proprio quella vista, dal lungomare, ha fatto temere si trattasse di un corpo privo di vita. Poi però il sospiro di sollievo: dopo gli accertamenti dei carabinieri, però, per l'uomo è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Dopo essersi rivestito, è stato accompagnato in caserma dove ha dovuto fornire la propria versione dei fatti ed essere identificato. Ma non gli è bastato per evitarsi una denuncia che, con ogni probabilità, gli costerà una multa salata tra i cinquemila ed i diecimila euro per atti osceni in luogo pubblico.