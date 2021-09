Castellammare, investe ciclista con il suo tir e scappa: denunciato pirata della strada La bicicletta è stata completamente distrutta nell’incidente, rimanendo incastrata sotto una delle ruote. Il giovane a bordo, un 22enne, è stato invece trasportato d’urgenza in ospedale. Per quanto riguarda il pirata della strada, invece, si tratta di un uomo di 68 anni già noto alle forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

Spaventoso incidente stradale nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 settembre, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: un tir ha investito una bicicletta, che è rimasta completamente distrutta nell'impatto, dal momento che è rimasta incastrata sotto una delle ruote del mezzo pesante. Il conducente del tir, però, subito dopo l'impatto ha abbandonato l'autoarticolato e si è dato alla fuga a piedi, rendendosi irreperibile: sono stati alcuni passanti che hanno assistito al terribile incidente, verificatosi in via Napoli, a soccorrere l'autista della bicicletta, un giovane di 22 anni. Soccorso poi dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d'urgenza al più vicino ospedale: non sono ancora note le sue condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno avviato tutti i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dello scontro – ancora poco chiara – e per stabilire eventuali responsabilità. Le forze dell'ordine si sono messa anche alla ricerca del pirata della strada, che è stato identificato e rintracciato soltanto nella giornata odierna, giovedì 30 settembre: si tratta di un uomo di 68 anni residente nella vicina Torre Annunziata e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso.