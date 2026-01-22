Casoria, palazzi sgomberati per una perdita: fuori casa 15 famiglie. Arrivano le autobotti

Palazzi sgomberati a Casoria, in provincia di Napoli, con 15 famiglie sfollate a causa di una perdita idrica che nella serata di oggi, giovedì 22 gennaio, ha interessato diversi edifici tra via Cavour e via Marconi. Lo sgombero si è reso necessario per consentire le verifiche di Protezione Civile, vigili del fuoco, polizia locale e tecnici della società del gas. Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, sta seguendo l'evolversi della situazione, assieme all'assessore regionale Fiorella Zabatta. Intanto, sul posto sono arrivate le autobotti della protezione civile per assicurare l'acqua agli sfollati.

Dove si trovano le autobotti a Casoria

Il primo cittadino, intanto, ha dichiarato l'emergenza per via Cavour: "Comunico che sono operative le autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico alla popolazione – scrive il sindaco Bene – Le autobotti sono state posizionate in piazza Giovanni Pisa e in via Marconi e sono disponibili per tutti i cittadini che ne abbiano necessità. Desidero ringraziare la Protezione Civile Regionale e l’Assessore Regionale Fiorella Zabatta, che è intervenuta con grande rapidità. Grazie al coordinamento con la SMA Campania ed alla prontezza dell'amministratore unico Antonio Capasso, le autobotti sono state inviate immediatamente. Nel frattempo, i tecnici Ottogas stanno continuando a lavorare senza interruzioni per il ripristino della condotta idrica. Stiamo intervenendo con la massima celerità per risolvere la situazione in tempi brevi e riportare la normalità nelle abitazioni interessate".

La perdita, secondo le prime informazioni, si sarebbe registrata nel pomeriggio di oggi. Lo sgombero dei palazzi è stato disposto a scopo cautelativo, con la chiusura della strada. Le famiglie sono state supportate e assistite. Solo per motivi di sicurezza non è stato consentito subito il rientro negli appartamenti. Nelle prossime ore saranno svolti rilievi tecnici approfonditi per procedere alla messa in sicurezza dell’area interessata. Contestualmente, è in corso la realizzazione di un bypass per consentire il ripristino dell’erogazione idrica nel più breve tempo possibile per i residenti di via Cavour e via Marconi.