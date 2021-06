La storia del Festival di Ravello, la (denunciata) esclusione da parte di Roberto Saviano, l'accusa a Vincenzo De Luca e le dimissioni del neo direttore Antonio Scurati, sono un caso politico, in un sabato mattina di giugno. Ieri il mini-terremoto riassumibile in poche fasi: salta la presentazione del Festival di Ravello, Saviano con un video denuncia l'esclusione per mano politica, Scurati si dimette. Oggi il carico da cento lo mette il segretario del Partito Democratico , Enrico Letta, che in un tweet scrive: «Aspetto Roberto Saviano e Antonio Scurati alla prossima Festa Nazionale del Pd. Invito permanente».

L'intenzione buona c'è , ma De Luca è l'uomo forte del Pd in Campania, dunque con lui che si fa? Per ora da don Vincenzo c'è silenzio ma conoscendo il personaggio non sarà a lungo così. Ieri Saviano l'ha attaccato frontalmente: «Vincenzo De Luca blocca la mia presenza al Ravello Festival. Nessun problema, don Vicie‘, non ci sarò… ripigliateve tutto chell che è ‘o vuosto…», ha detto, citando una battuta della serie tv Gomorra.

La fondazione Ravello o quel che ne resta, intanto minaccia querele. La sintesi della nota della Fondazione è: mai informati della volontà di Scurati di inserire in programma Saviano e il ministro della Salute Roberto Speranza; non è vero che c'è stato un blocco per mancato gradimento politico, Scurati voleva imporre al Festival di Ravello incontri fuori dalla programmazione, senza un confronto preventivo.

Ecco la nota integrale della Fondazione Ravello, vergata dai "consiglieri di indirizzo" Lorenzo Lentini (presidente), Almerina Bove, Luigi Buonocore, Salvatore Di Martino, Stefano Giuliano, Michele Strianese e dai consiglieri di amministrazione Diomede Falconio, Paolo Imperato​.