De Luca continua a punzecchiare Sangiuliano sul caso Boccia: “Tra cabaret e circo equestre”

Vincenzo De Luca non perde occasione per punzecchiare sulla vicenda che coinvolge l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la presunta consulente Maria Rosaria Boccia. All'indomani delle dimissioni di Sangiuliano ironizzò: «Sono imbarazzanti, Dio, patria, famiglia e Beautiful».

Oggi continua a calcare la mano: «In questi giorni non ci siamo annoiati, la politica nazionale ci ha proposto immagini effervescenti, diciamo creative, una via di mezzo fra il cabaret e il circo equestre» dice, aprendo la diretta Facebook del venerdì che non ha fatto apertamente riferimento alle vicende. Il governatore ha poi aggiunto: «Stanno venendo tuttavia a scadenza domande di fondo che non ci consentiranno distrazioni e che ci obbligheranno a fare valutazioni e scelte anche di grande rilievo».

Sul successore di Sangiuliano al dicastero della Cultura, Alessandro Giuli, De Luca cambia registro: «Un augurio di buon lavoro al nuovo ministro della Cultura, che è una persona garbata». E ricorda: «Comunque, siamo riusciti a fare anche quest'anno una bella edizione di Campania Teatro Festival, mantenendo questa caratteristica anche di livello culturale delle nostre iniziative di livello internazionale, che non vorremmo perdere».