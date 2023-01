Caserta, vandalizzato e derubato il frantoio realizzato sui terreni confiscati alla camorra Vandalizzato e derubato il frantoio Nata Terra, realizzato sui terreni confiscati alla camorra a Cellole.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzato e derubato il frantoio Nata Terra, realizzato sui terreni confiscati alla camorra a Cellole, in provincia di Caserta. Il frantoio è gestito dalla cooperativa sociale Osiride, che da anni è impegnata nell'agricoltura biologica. Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, l'amara sorpresa: ignoti hanno fatto irruzione nel frantoio, sfondando la saracinesca di ingresso e danneggiato i locali, rubando anche l'olio che era conservato nelle cisterne. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.

Comitato don Peppe Diana: "Non ci arrendiamo"

Massima solidarietà e vicinanza ha espresso il Comitato don Peppe Diana, che scrive: "Amara sorpresa stamattina al Frantoio Nata Terra, il furto di stanotte è un atto ignobile che fa danno a tanti sacrifici, sforzi e bei progetti di ragazze e ragazzi che ce la stanno mettendo tutta per credere in un domani migliore.Noi con loro non ci arrendiamo. Si continua a lavorare come sempre e con il cuore di far di più".

La coop: "Andiamo avanti"

Anche la cooperativa è intervenuta su Facebook:

