Caserta sequestrato hotel in costruzione a San Leucio: era abusivo Blitz della Polizia Locale di Caserta guidata dal Comandante Piricelli. Sequestrato cantiere di 600 metri quadrati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Blitz della Polizia Locale di Caserta in un cantiere nel borgo di San Leucio, patrimonio Unesco. Scattano i sigilli per presunti abusi edilizi. Secondo le ipotesi degli investigatori dei caschi bianchi si stava realizzando un albergo senza le dovute autorizzazioni. Denunciato il titolare. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Locale della Città di Caserta, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che è impegnata fortemente nel controllo e nel monitoraggio del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno del cosiddetto “mattone selvaggio".

Il blitz della Polizia locale di Caserta

Nel corso delle attività di pattugliamento del territorio, gli agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli hanno focalizzato i controlli nelle frazioni. In località San Leucio hanno individuato una struttura posta su più livelli adibita a cantiere, sulla quale erano in atto lavori edili. Dal controllo documentale, dalla verifica ed ispezione dei luoghi espletato dalla Polizia Locale, sono risultati in atto lavori.

Sequestrata struttura di 600 metri quadrati

E l’attività, presumibilmente da adibire al settore alberghiero, è risultata operare in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia. Dagli accertamenti è emerso che era stato realizzato un ampliamento in zona sottoposta a vincolo paesistico in zona sismica. Le opere realizzate a seguito dei lavori effettuati sono risultate prive dei titoli autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia Edilizia, pertanto la struttura di circa 600 metri quadrati è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

