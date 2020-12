Rapinatore aggredisce una donna di 46 anni che sta per andare a lavoro a martellate sulla macchina e poi a schiaffi e spintoni solo per rubarle la borsa. Poi fugge dileguandosi con il bottino. È quanto accaduto stamattina a Macerata Campania, in provincia di Caserta. Vittima T.N., di 46anni. La donna era appena scesa di casa per andare come tutti i giorni a lavoro, quando, appena entrata in auto, in via Tevere, una traversa di via Madonna delle Grazie, è stata raggiunta da un rapinatore a volto coperto che con violenza ha spaccato il vetro del finestrino con un martello. Le schegge l'hanno ferita alle braccia. Ma la signora, secondo le prime ricostruzioni, non si è persa d'animo e ha cercato di difendersi con tutte le sue forze, scendendo dall'auto per resistere al tentativo di rapina. Purtroppo, però, il rapinatore è riuscito a prendere la borsa e a fuggire.

La donna è stata quindi subito soccorsa dalle forze dell'ordine, prontamente giunte sul posto, e trasferita all'ospedale di Caserta, per le cure del caso. Sul posto sarebbe arrivato anche il marito, sceso da casa, dopo aver sentito probabilmente le grida della moglie che veniva aggredita. Sulla vicenda, intanto, sono già scattate le indagini della Polizia di Stato del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, che sta cercando di ricostruire quanto accaduto e individuare il rapinatore. Nel corso della rapina alla donna sarebbero stati sottratti oltre alla borsa anche degli effetti personali della signora. Purtroppo, spesso i malintenzionati approfittano del momento nel quale le persone salgono in auto, per coglierle di sorpresa e fare delle rapine.