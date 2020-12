Un uomo è stato investito da un treno questa mattina sui binari che collegano le stazioni ferroviarie di Falciano del Massico e Villa Literno, in provincia di Caserta. L’uomo si trovava per motivi ancora da accertare lungo il percorso del convoglio, quando è avvenuto l’incidente attorno alle 5 di questa mattina. Dalle 5,15 tutto il traffico ferroviario sulla tratta Roma-Napoli via Formia è paralizzato. Sul posto sono arrivate subito le forze dell'ordine e il magistrato di turno che sta svolgendo i necessari accertamenti per ricostruire quanto accaduto e ordinare, quindi, il dissequestro dei binari, in modo da consentire lo spostamento del corpo senza vita del malcapitato. Intanto, sulle banchine delle stazioni ci sono molti pendolari in attesa dei treni regionali che collegano i diversi Comuni lungo il tragitto dalla Campania.

I treni deviati sulla linea di Cassino

Le Ferrovie dello Stato stanno studiando una riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. I treni a lunga percorrenza sono deviati via Cassino. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, ascoltando anche le eventuali testimonianze dei macchinisti e del personale. Intanto, si registrano molti disagi per i viaggiatori, visto che l'incidente si è verificato in una delle fasce più utilizzate dai pendolari. Anche se il traffico dei passeggeri in questi giorni è ridotto, dato che dal 21 dicembre è scattato a livello nazionale il blocco degli spostamenti tra le regioni come previsto dal Dpcm del 3 dicembre del Governo Conte per ridurre il rischio contagio da Coronavirus.