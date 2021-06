Ancora un open day vaccinale contro il Coronavirus organizzato dall'Asl di Caserta: questa volta, potranno accedere alla propria dose di vaccino, senza prenotazione, gli italiani residenti all'estero, iscritti regolarmente all'Aire (l'Anagrafe italiani residenti all'estero), non iscritti al Servizio sanitario nazionale e temporaneamente domiciliati sul territorio. L'appuntamento è per mercoledì 9 giugno: sarà somministrato il vaccino anti-Covid "Janssen" di Johnson & Johnson che, ricordiamo, è monodose e non ha quindi bisogno del richiamo; sono tremila le dosi di vaccino messe a disposizione per questo open day.

Open day Caserta, come fare per prenotarsi

L'Asl di Caserta fa sapere che tutti gli italiani residenti all'estero attualmente domiciliati sul territorio che intendano partecipare all'open day, devono prenotarsi al seguente indirizzo web: https://web.aslcaserta.it/JanssenDayAire; le prenotazioni sono aperte a partire dalle ore 10 di martedì 8 giugno. Coloro che riusciranno ad effettuare la prenotazione, riceveranno una e-mail e un sms con l'orario e l'hub vaccinale della convocazione. L'Asl di Caserta ricorda che, al fine di effettuare correttamente la prenotazione per l'open day vaccinale, bisogna munirsi di:

codice fiscale;

comune di domicilio provvisorio;

indirizzo e-mail;

numero di telefono cellulare

L'Azienda sanitaria locale ricorda inoltre che, ad esaurimento posti, si procederà con l'overbooking: coloro che non riusciranno a prenotarsi, si metteranno in coda e verranno contattati per un eventuale prossimo appuntamento.