Caserta, non si fermano all’alt e si schiantano con l’auto dopo un inseguimento: feriti due 20enni L’incidente in via San Nicola, nella frazione San Benedetto di Caserta. L’auto non si è fermata all’alt dei carabinieri e si è schiantata contro un muro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Non si fermano all'alt dei carabinieri e fuggono via, poi si schiantano con l'auto contro un muro dopo un breve inseguimento. Feriti due 20enni, il conducente di 23 anni e il passeggero di 20, in un incidente stradale avvenuto attorno alle ore 18,00 di oggi, venerdì 19 maggio, in via San Nicola, a Caserta. Nessuno dei due feriti sarebbe in pericolo di vita. Immediata la macchina dei soccorsi, con l'ambulanza del 118 che ha trasportato i due feriti all'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Il conducente, secondo le prime verifiche dei carabinieri, non avrebbe avuto la patente.

L'incidente dopo un inseguimento

I due, secondo le prime ricostruzioni, viaggiavano a bordo di un'auto modello Lancia Ypsilon, quando sarebbero incappati in una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma avrebbero intimato l'alt con la paletta alzata alla vettura per un normale controllo. Ma a quel punto i giovani, invece di fermarsi, sarebbero scappati via, dando inizio ad un inseguimento. Ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto, andando a scontrarsi contro un muro. L'impatto è stato molto violento e l'auto ha riportato seri danni. L'incidente stradale è avvenuto in via San Nicola, nella frazione San Benedetto di Caserta.

Sul posto, oltre ai carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto, anche gli agenti della Polizia Municipale di Caserta che hanno effettuato i rilievi del caso e chiuso la strada nell'attesa che fossero rimossi i detriti lasciati all'incidente e fosse portata via l'auto coinvolta nel sinistro stradale. L'incidente ha causato dei rallentamenti al traffico.