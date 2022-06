Caserta, donna accoltella l’amante e sua moglie: l’uomo è in gravi condizioni Una donna di 32 anni è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio: ha accoltellato un 42enne e sua moglie, una 35enne.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Notte di sangue, quella a cavallo tra il 12 e il 13 giugno, a Caserta, dove un uomo e una donna, marito e moglie di 42 e 35 anni, sono stati accoltellati: protagonista dell'aggressione una donna di 32 anni, di origini ucraine ma residente a Casagiove, nel Casertano, che è stata arrestata dai carabinieri. Come detto questa notte, su segnalazione, i militari dell'Arma della locale compagnia sono intervenuti in via Lincoln, dove era stata segnalata l'aggressione: l'uomo è stata raggiunto da numerosi fendenti, ritenuti anche letali, ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, dove è ricoverato in prognosi riservata; non sarebbe in pericolo di vita.

Anche la moglie, la donna di 35 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove le sono state riscontrate ferita da arma da taglio giudicate guaribili in 30 giorni. La 32enne, infine, è stata arrestata per tentato omicidio e condotta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria: dai primi accertamenti, l'aggressione sarebbe stata scatenata da una relazione extraconiugale tra la 32enne e il 42enne.

