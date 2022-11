Caserta, bimbo di 10 anni con la salmonella dopo aver mangiato wurstel: lotto ritirato dal mercato A seguito dell’intossicazione del bambino, l’Asl ha provveduto a ritirare dal mercato il lotto di wurstel interessato.

A cura di Valerio Papadia

Un bimbo di 10 anni con una infezione da salmonella gruppo B, contratta dopo aver mangiato dei wurstel di pollo e tacchino: accade a Caserta. Il bimbo, dopo aver consumato il prodotto, ha presentato febbre, vomito, diarrea e dolori addominali: questo ha spinto l'Asl di Caserta ad avviare una indagine epidemiologica.

Al termine delle opportune verifiche, effettuate dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, è stato disposto il ritiro del prodotto dal mercato: si tratta dei Wurstel Lecock di pollo e tacchino SCARLINO in confezione da 10 unita da 100 gr cadauna con lotto/scadenza 02/03/23 L1, prodotto dal Salumificio Scarlino srl di Taurisano, in provincia di Lecce, distribuiti in molti esercizi commerciali della provincia di Caserta.

L'Azienda sanitaria locale ha altresì operato tutti i controlli nei punti vendita in cui sono stati distribuiti i prodotti al fine di: