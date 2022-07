Case popolari occupate abusivamente, nessuno pagava fitto e bollette: raffica di denunce a Napoli Est Blitz della Polizia Municipale in via De Meis, Ponticelli, periferia orientale di Napoli: i vigili urbani hanno riscontrato occupazioni abusive di case popolari e furto di energia elettrica.

A cura di Valerio Papadia

Tante le segnalazioni arrivate alle autorità nell'ultimo periodo: alcune case popolari in via Camillo De Meis, a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, erano state occupate abusivamente. Così la Procura di Napoli ha predisposto dei controlli mirati in zona, effettuati dagli agenti dell'Unità Operativa Tutela Patrimonio della Polizia Municipale e dal personale Enel, che hanno effettivamente riscontrato l'occupazione abusiva delle case, nonché il furto di energia elettrica. Giunti sul posto, i vigili urbani hanno, come detto, riscontrato le violazioni, denunciando gli occupanti abusivi perché si trovavano negli immobili senza averne alcun titolo e, appunto, per il furto di corrente. Durante le operazioni, infatti, sono stati documentati diversi allacci abusivi direttamente ai cavi della rete elettrica pubblica, in modo da non pagare la relativa bolletta. Gli abusi sono stati interrotti e i responsabili denunciati; nel caso delle utenze regolarmente registrate, si è provveduto tempestivamente a interrompere la fornitura.

La camorra e il racket sulle case popolari

La situazione difficile delle case popolari a Ponticelli era già stata documentata lo scorso aprile da Fanpage.it, che aveva raccolto la testimonianza di una donna che vive nel Parco Caracciolo, complesso di edilizia popolare che sorge in viale della Metamorfosi. La donna, che vive insieme alla sua famiglia, ha raccontato di aver aver ricevuto la richiesta di mille euro, da parte dei clan della zona, per avere il "permesso" di occupare abusivamente un alloggio popolare. Il pizzo dei clan sulle case popolari del Parco Caracciolo varia a seconda della grandezza dell'alloggio, tra i mille e i 2.500 euro.