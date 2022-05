Case popolari Napoli, fitto triplicato a chi non presenta nuovo Isee 2022: migliaia di avvisi Il canone di affitto viene aggiornato ogni due anni sulla base dell’Isee. Dalla NapoliServizi le comunicazioni sulla consegna della nuova documentazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Triplicato il canone di affitto delle case popolari a chi non invierà il nuovo Isee 2022 alla NapoliServizi entro la scadenza. Lo prevedono il regolamento regionale 11 del 2019 e 12 del 2020 sulla “Nuova Disciplina dell’Edilizia Residenziale Pubblica”, che hanno riorganizzato la gestione degli alloggi pubblici Erp in Campania. Il canone di affitto viene aggiornato ogni due anni sulla base dell'Isee. Il termine per la presentazione dell'Isee 2022 aggiornato scadeva il 30 settembre prossimo, ma è stato prorogato al 31 dicembre 2022, perché essendo stata prorogata l'entrata in vigore del regolamento, anche le scadenze previste dallo stesso regolamento, di conseguenza, sono state prorogate. Gli utenti hanno ricevuto dalla NapoliServizi gli avvisi. Migliaia di comunicazioni inviate assieme ai bollettini.

Chi deve presentare l'Isee 2022

Tutti gli inquilini delle case popolari che non hanno ancora provveduto alla relativa presentazione sono invitati a fornire il modello ISEE 2022. Gli utenti che invece hanno già presentato il modello ISEE 2022 non devono presentare ulteriore documentazione. Assieme all'Isee bisogna consegnare obbligatoriamente anche:

il modello di presentazione, compilato in ogni sua parte;

copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’intestatario dell’alloggio.

Canone triplicato per chi non presenta l'Isee e rischio decadenza

Il regolamento 11 del 28 ottobre 2019, modificato dal regolamento 12 del 2020, prevede anche il rischio della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per chi non presenta la documentazione per due anni consecutivi: