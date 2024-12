video suggerito

Casa va a fuoco a Giffoni Valle Piana: uomo salvato, famiglie evacuate nel Salernitano I Vigili del Fuoco hanno salvato un anziano a Giffoni Valle Piana (Salerno) da un’abitazione a fuoco; temporaneamente evacuate quattro famiglie per consentire i controlli sulla palazzina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

L'intervento dei Vigili del Fuoco a Giffoni Valle Piana (Salerno)

Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati davanti alla palazzina di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, l'uomo era affacciato alla finestra e chiedeva aiuto, alle sua spalle le fiamme stavano già divorando l'abitazione. Situazione in cui non c'era un attimo da perdere: i pompieri sono riusciti a salvarlo usando una scala e, in via precauzionale, sono state evacuate quattro famiglie dalle abitazioni adiacenti, in attesa che vengano ultimate le verifiche sullo stabile.

L'intervento nella mattinata di oggi, 15 dicembre. Sul posto sono intervenute le squadre di Giffoni Valle Piana e di Eboli, oltre a due autobotti provenienti dalla sede centrale di Salerno. Le cause dell'incendio sono al momento al vaglio, ma l'ipotesi più accreditata è quella di un incidente, verosimilmente riconducibile a qualche elettrodomestico utilizzato per il riscaldamento. L'appartamento, è risultato dai successivi accertamenti, non era collegato né all'energia elettrica né al gas metano.

Per salvare l'anziano, che si trovava da solo in casa, i vigili del fuoco hanno usato una "scala all'italiana": si tratta di uno degli strumenti più caratteristici tra quelli in dotazione ai pompieri, composto da una scala componibile nella quale i vari pezzi si innestano l'uno sull'altro fino a raggiungere un'altezza di dieci metri. L'uomo è stato caricato in spalla e portato all'esterno dell'edificio, in buone condizioni di salute. Per consentire i controlli sulla palazzina è stato necessario evacuare temporaneamente le famiglie che vivono in quattro appartamenti vicini; potranno tornare in casa all'esito delle verifiche.