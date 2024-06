Carro funebre rubato durante un funerale, poi ritrovato abbandonato: l’insolito furto a Pozzuoli

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha dell'incredibile il furto andato in scena ieri, martedì 25 giugno, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: alcuni malviventi hanno infatti rubato un carro funebre. Il furto è stato consumato nel primo pomeriggio di ieri in via Allodi, a Monteruscello, quartiere residenziale alla periferia della città flegrea, proprio durante un funerale: il carro funebre era parcheggiato all'esterno dell'abitazione del defunto; gli addetti della ditta di onoranze funebri si erano recati all'interno della casa per prelevare la bara ma, quando sono tornati fuori, non hanno più trovato il veicolo.

L'insolito furto è stato denunciato alle forze dell'ordine e, finalmente, in serata, il carro funebre è stato ritrovato. Sono stati i carabinieri a rinvenire il veicolo in via Trepiccioni, zona collinare e residenziale a cavallo proprio tra i quartieri di Monteruscello e Licola; da quanto si apprende, il carro funebre presentava dei danni. Ai militari dell'Arma sono affidate le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del furto e individuare i responsabili.