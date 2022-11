Carolina di Borbone festeggia il Napoli: “Primi in Italia e in Europa, come una volta” La principessa Carolina di Borbone delle Due Sicilie commenta l’allungo della squadra di Spalletti sul Milan: “Primi in Italia ed Europa, come una volta”

Carolina di Borbone, principessa delle Due Sicilie

Il Napoli allunga sul Milan in testa alla classifica della Serie A, e a mandargli l'in bocca al lupo per il resto del campionato c'è anche la Famiglia Borbone delle Due Sicilie. La Principessa Carolina, infatti, da sempre molto attiva sui social e particolarmente legata allo sport italiano, ha subito postato la propria gioia per il Napoli primo in Italia ed Europa, "come una volta", ha aggiunto, ribadendo che "la Famiglia Borbone porta Napoli nel cuore".

Il post per la vittoria: "Primi, come una volta"

La principessa Carolina di Borbone, del casato franco-italiano delle Due Sicilie, dopo la vittoria del Napoli sull'Empoli e il pareggio a reti inviolate tra Cremonese e Milan che ha proiettato gli Azzurri a +8 sui rossoneri, ha condiviso quindi le foto della vittoria del Napoli, scrivendo:

Sarò con te, e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore: Napoli torna Campione! Primi in Italia e tra i primi in Europa, come una volta. La Famiglia Borbone con Napoli nel cuore!

Parole che sono state condivise anche dalla principessa Maria Chiara di Borbone, anche lei figlia di Carlo di Borbone delle Due Sicilie e di Camilla, duchessa di Castro, sorella di Carolina di Borbone, la primogenita della coppia.

Il post per la vittoria ad Euro 2020

Tutt'altri commenti, invece, appena un anno fa quando la principessa di Borbone festeggiò la vittoria dell'Italia ad Euro 2020, nella finale contro l'Inghilterra. In quell'occasione si scatenò un'autentica bufera social contro la giovane principessa, che aveva compiuto diciotto anni appena il 23 giugno precedente: la sua "colpa" aver pubblicato una foto con il Tricolore e l’esultanza per la vittoria degli Azzurri, facendo infuriare i neo-borbonici: “Vergognati, tuo nonno si rivolterebbe nella tomba”, tra i vari commenti contro di lei.