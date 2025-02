Carnevale 2025 a Napoli e provincia: il programma degli eventi e delle sfilate per i bambini

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si avvicina il fine settimana di Carnevale, e si moltiplicano gli appuntamenti tra Napoli e provincia dedicati a grandi e piccini: sfilate di carri, mascherate, spettacoli di magia e tanto altro, tutto pronto per scatenare la festa più divertente dell'anno e che affonda le sue radici storiche nei Saturnalia dell'Antica Roma. Oltre a vedere riempire le strade di bambini in maschera accompagnati dal tradizionale lancio di coriandoli, ci saranno anche sfilate di carri, mostre, e spettacoli per i più grandi. Ecco i principali appuntamenti nel capoluogo partenopeo ma anche quelli più noti nelle altre città.

Carnevale 2025 a Napoli

L'evento principale resta sempre il Carnevale di Scampia, organizzato dal GRIDAS e giunto alla 43esima edizione. La sfilata partirà domenica 2 marzo alle 10 dalla sede di via Monte Rosa, nel quartiere dell'area nord di Napoli, dopo l'esibizione dell'Orchestra giovanile Musica libera Tutti (prevista alle 9:30).

Ma anche in altre zone di Napoli sono previsti carnevali sociali, sparsi in vari quartieri:

domenica 23 febbraio: a Bagnoli, dalle 10 in Viale Campi Flegrei;

venerdì 28 febbraio 2025: a Materdei, dalle 10 in Piazza Scipione Ammirato; alla Sanità, dalle 10, in Piazza Cavour, dalle 13 in Largo Totò scambio di doni tra i Carnevali Sociali di Materdei e Sanità; nel Borgo Sant'Antonio, dalle 10, in Piazza Giovanni Leone;

Sabato 1 marzo 2025: in Piazza Garibaldi, alle 10.30, dall'Hotel Terminus; a Capodimonte, alle 10, ingresso Porta Piccola – Bosco di Capodimonte;

Lunedì 3 marzo 2025: a Pianura, dalle 16, in via Grottole, presso Casa della Cultura;

Martedì 4 marzo 2025: a Soccavo, ore 10:30 da Piazza Orazio Coclite; a Montesanto, ore 14, dal Parco Sociale Ventaglieri; al Centro Storico, ore 14, da Santa Fede Liberata; a Mezzocannone Occupato, in via Mezzocannone, ore 14; ai Quartieri Spagnoli, ore 15:00, da Piazza Montecalvario.

Carnevale 2025 in Campania

Tantissimi anche i carnevali in provincia. Tra i più importanti, il Carnevale di Saviano, che è già partito il 22 febbraio e che vedrà il suo culmine nel fine settimana 1-2 marzo, con una serie di eventi dedicati a grandi e piccini: sabato 1° marzo, le sfilate inizieranno alle 10 del mattino, e dureranno fino alla mezzanotte in varie strade della città. Domenica 2 marzo, invece, dalle 9 alle 14 ci sarà lo spettacolo di magia, mentre dalle 11 alle 13 inizierà il posizionamento di tutti i carri sul circuito storico, per la partenza prevista alle 15.30 e fino alla mezzanotte. Tutti gli eventi sono disponibili qui.

Anche a Striano c'è grande attesa per gli eventi di Carnevale: si parte sabato 1° marzo, con il taglio del nastro alle 15, quindi la sfilata dell'Histiano, la maschera ufficiale del carnevale. Quindi, vari appuntamenti anche musicali fino al 4 marzo, tra cui Gemelli Diversi e Danny Celentano. Il programma completo è disponibile a questo indirizzo.

Nel Salernitano, il Carnevale di Baronissi, entra nel vivo: sabato 1° marzo l'appuntamento è con “Carnevale by Night”, una notte magica sotto le stelle, animata da musica, giochi di luce ed emozioni intense. Eventi che proseguiranno fino al 4 marzo, giorno di "chiusura" del carnevale che vedrà anche il Falò di Re Carnevale. Il programma completo è disponibile qui