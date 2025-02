video suggerito

Carne e pesce senza indicazioni di provenienza: 300 chili sequestrati in un supermercato a Castel Volturno Controlli dei carabinieri in un supermercato di Castel Volturno, nel Casertano: i militari dell'Arma hanno sequestrato 300 chili di prodotti alimentari considerati potenzialmente pericolosi per la salute.

A cura di Valerio Papadia

Operazione volta alla tutela della salute dei cittadini quella effettuata a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) e da quelli del Reparto Territoriale di Mondragone. Durante i controlli, i militari dell'Arma hanno ispezionato un supermercato etnico della città, che sorge lungo la Domiziana, sequestrando circa 300 chili di prodotti alimentari, tra carne e pesce.

Nella fattispecie, i prodotti alimentari rinvenuti all'interno del supermercato sono risultati privi di qualsiasi indicazione relativa all'imballaggio, alla lottizzazione e all'etichettatura, tutte informazioni utili a garantire la tracciabilità e la provenienza dei prodotti. La carne e il pesce messi in vendita nell'attività commerciale, pertanto, non erano riconducibili a nessun processo di acquisto, produzione o trasformazione, con potenziale grave rischio per la salute dei consumatori.

Alla presenza del legale rappresentante dell'attività commerciale, i carabinieri hanno provveduto a notificare le contestazione e a sequestrare i prodotti alimentari risultati non conformi.