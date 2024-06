video suggerito

Carne e carcasse in pessimo stato di conservazione: chiusi tre negozi nel Napoletano Oltre 750 chili di carne distrutti dopo il sequestro, frutta e verdura donata agli animali dello Zoo di Napoli. Chiusi tre locali nell’hinterland napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Oltre 750 chili di carne in pessimo stato di conservazione, tra carcasse di animali. Locali in condizioni igieniche pessime, smaltimento illecito di rifiuti e scarico abusivo nelle fognature. Sono solo alcune delle "criticità" riscontrate in un comune della provincia di Napoli dalla Polizia Locale e da tecnici dell'Azienda Sanitaria Locale. Quattro i locali chiusi: tre sono rivendite di alimenti, il quarto è un negozio di barbiere. Locali per i quali è scattato anche il sequestro.

Sono state riscontrate anche altre ipotesi di reato: furto aggravato dell'acqua e violazioni delle normative relative all’igiene e tutela degli alimenti, oltre a scarico abusivo in pubblica fognatura e smaltimento illecito di rifiuti. Distrutti dopo il sequestro oltre 750 chili di cibo e carcasse di animali in cattivo stato di conservazione, mentre la frutta e la verdura ancora in condizioni decenti è stata donata allo Zoo di Napoli. Per tutti e quattro i locali sono scattate chiusure e sequestri.

Nel corso di un'operazione più vasta, che ha riguardato diverse zone dall'hinterland nord di Napoli sono state sequestrate anche quattro automobili senza assicurazione (multate le quattro persone alla guida). Multato anche un guidatore perché senza patente e altri due senza casco sulle moto: in quest'ultimi due casi è scattato anche il sequestro. Multe anche per mancata revisione periodica del veicolo e per eccesso di velocità. Infine, sono stati controllati anche 153 cittadini stranieni, di cui 39 con precedenti, oltre ad 82 tra moto e automobili.