Carmen Coppola muore a 42 anni dopo un intervento chirurgico: il marito chiede l’autopsia

Il marito della donna ha sporto denuncia alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per chiedere che venga fatta piena luce sul suo decesso. La donna si era sottoposta a un intervento in ospedale, dopo il quale erano sorte alcune complicazioni; Carmen Coppola è deceduta ieri in una clinica.