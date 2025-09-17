Carlo Conti: “Napoli è una città che amo profondamente, per me è un onore essere qui”

Carlo Conti

"Napoli è una città che amo follemente, per me è un onore essere qui": così Carlo Conti alla vigilia della kermesse dedicata a Pino Daniele che si terrà a Piazza del Plebiscito domani giovedì 18 settembre. Sarà proprio il conduttore, volto storico della Rai, a presentare la serata, assieme a Fiorella Mannoia. "Abbiamo deciso di fare una cosa un po' diversa, invece di chiamare l'ospite e farlo subito cantare, chiederemo a ciascuno di loro che cosa sia, per lui, Pino", ha spiegato ancora l'intrattenitore toscano. "Adesso non ci resta che fare lo spettacolo", ha poi concluso, "ringraziando ancora una volta l'ospitalità di Napoli, della Campania, del presidente e di tutti i cittadini napoletani che ci accolgono sempre con il sorriso, con il sole e con la gioia".

Tanti gli ospiti in programma sul palco di Piazza del Plebiscito: in scaletta ovviamente i brani del grande cantautore napoletano. Da ‘Yes I Know, My Way', cantata da Fiorella, Giuliano Sangiorgi e Emma a ‘Vento di Passione' che sarà invece performata da Giorgia e Emma. E ancora: ‘Resta cu me", di Ron e Fiorella Mannoia, ‘O scarrafone' di Rocco Hunt e Clementino, ‘Quanno chiove', Stash e Mannoia. Non mancherà Geolier che canterà ‘Napule è' mentre Salmo si esibirà con ‘Che Dio ti benedica'. In collegamento dalla Fondazione Stati Uniti del Mondo – Museo della Pace, ci sarà Elodie che canterà ‘Con Qualcosa arriverà', mentre tra gli altri artisti presenti stasera spiccano i nomi di Elisa, Mahmood, Irama, Noemi, Enzo Avitabile, Tony Esposito e Tullio De Piscopo, Serena Brancale, Diodato e Alex Britti, oltre ai giovani finalisti del ‘Musicante award'.