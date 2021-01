Cardito, tenta la rapina in farmacia, la titolare reagisce con lo spray: arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato per tentata rapina a una farmacia di Cardito (Napoli): insieme a un complice ha fatto irruzione arma in pugno ma i due sono stati messi in fuga dalla titolare, che ha usato uno spray urticante. Il ragazzo è stato bloccato da uno dei dipendenti e consegnato ai carabinieri. Indagini in corso per rintracciare anche l’altro rapinatore, scappato a piedi.