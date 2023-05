La mamma della bimba telefona ai carabinieri: avete salvato mia figlia La madre della bambina di 4 anni salvata dai carabinieri ha Marigliano ha voluto telefonare ai militari dell’Arma, ringraziandoli per il loro operato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Provvidenziale l'intervento dei carabinieri, che nella giornata di ieri, lunedì 8 maggio a Marigliano, nella provincia di Napoli, hanno salvato una bimba di 4 anni, improvvisamente colta da una crisi respiratoria e poi interessata anche da un arresto cardiaco. E allora, la madre della bambina ha voluto telefonare ai militari dell'Arma che l'hanno salvata e, in lacrime, ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine e ringraziarli per il loro coraggio e la loro tempestività.

Il massaggio cardiaco ha salvato la bambina

La vicenda risale alle ore 14 di ieri, lunedì 8 maggio. In una scuola per l'infanzia in via Pontecitra a Marigliano, una bimba di 4 anni è stata improvvisamente colta da una crisi respiratoria e il suo cuore ha smesso di battere. Le maestre, spaventate, hanno allertato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri di Castello di Cisterna, che hanno trovato la bimba stesa su una panchina.

I militari dell'Arma non ci hanno pensato due volte e hanno praticato alla piccola il massaggio cardiaco: dopo un sussulto, la bimba ha ripreso colore in volto; i carabinieri l'hanno girata su un fianco e la piccola ha così vomitato schiuma, riprendendosi. Soccorsa dal 118, la bambina è stata trasportata all'ospedale più vicino: sta bene, ma verrà tenuta sotto osservazione per qualche giorno.