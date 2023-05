Bimba di 4 anni va in crisi respiratoria a scuola, il suo cuore si ferma: salvata dai carabinieri È accaduto a Marigliano, nella provincia di Napoli: il tempestivo intervento dei carabinieri, che le hanno praticato il massaggio cardiaco, ha salvato la bimba.

A cura di Valerio Papadia

Una tragedia stava per consumarsi nella tarda mattinata di ieri, lunedì 8 maggio, in una scuola per l'infanzia di Marigliano, nella provincia di Napoli: soltanto il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Intorno alle 14, improvvisamente, una bimba di 4 anni, mentre si trovava con insieme ai compagni di classe, ha avuto una crisi respiratoria: il suo cuore ha smesso di battere. La piccola soffre di una malattia congenita e, temendo il peggio, le educatrici allertano immediatamente il 112.

Sul posto, in via Pontecitra, giungono rapidamente i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che trovano la bambina distesa su una panchina: è cianotica e non respira più. A quel punto i militari si adoperano subito, non c'è tempo da perdere: praticano alla piccola il massaggio cardiaco. Dopo qualche tentativo, la bimba ha un sussulto e riprende colore in volto: i carabinieri la distendono su un fianco e lei vomita schiuma dalla bocca.

La bambina resterà in osservazione in ospedale

Nel frattempo, a scuola arriva l'ambulanza del 118, precedentemente allertata: la bimba viene portata in ospedale. Sta bene: l'intervento dei militari dell'Arma le ha salvato la vita; tuttavia, da quanto si apprende, la piccola resterà ricoverata in ospedale ancora qualche giorno in osservazione.