napoli
video suggerito
video suggerito

Carabinieri presi a pugni da un uomo e una donna durante un controllo: 5 arresti ad Arzano

Oltre ai due aggressori, tra gli arrestati figurano anche i genitori e il fratello della donna, visto che nella loro abitazione è stata trovata della droga.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un controllo di routine si è trasformato in un incubo per due carabinieri che, nella serata di ieri, giovedì 12 marzo, sono stati aggrediti ad Arzano, nella provincia di Napoli. Intorno alle ore 20, i militari della locale tenenza e quelli della compagnia di Casoria, durante un controllo in strada, hanno intimato l'alt a una Fiat Panda con a bordo un uomo di 28 anni e una donna di 23.

Durante le operazioni, mentre i carabinieri controllavano i documenti dei due, il 28enne ha buttato via un portasorprese tipico degli ovetti della Kinder: quando uno dei militari lo ha raccolto, trovandoci dentro un po' di hashish, il 28enne lo ha colpito al volto con una serie di pugni; un altro carabiniere è allora intervenuto per difendere il collega, ma è stato colpito dalla 23enne con un dito in un occhio.

I due sono risaliti in auto e si sono dati alla fuga. La 23enne è stata rintracciata in casa, ad Arzano: nell'abitazione, i carabinieri hanno trovato, però, anche 72 grammi di hashish, 320 euro e materiale per il confezionamento della droga. Così, la ragazza, insieme al padre, la madre e il fratello sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio; la 23enne deve rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Leggi anche
Omicidio ad Arzano, Lupoli ucciso mentre era in auto con la moglie: inseguimento e cinque colpi

Nel corso della notte, poi, il 28enne si è presentato in caserma ad Arzano, dove ha inizialmente minacciato e aggredito i carabinieri presenti, per poi essere anch'egli arrestato per gli stessi reati della ragazza: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due carabinieri aggrediti durante il controllo, invece, sono stati visitati all'ospedale di Frattamaggiore: per i due militari dell'Arma lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 20 e 6 giorni.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Precipita nel vuoto per 15 metri: morto un operaio di 27 anni nella provincia di Caserta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views