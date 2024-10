video suggerito

Carabinieri chiedono cos’ha nel pacco: “Cinquemila euro di droga appena comprata”: arrestato Un 45enne fermato a Lacco Ameno con un pacco sospetto ha ammesso che all’interno vi fossero cinquemila euro di droga appena comprati: arrestato, è a Poggioreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha detto ai carabinieri di avere con sé cinquemila euro di droga, appena comprata ed era vero. E così per lui è scattato l'arresto, in attesa di rispondere davanti ai giudici di detenzione di droga ai fini di spaccio. Protagonista della vicenda è un 45enne che a Lacco Ameno, sull'Isola d'Ischia, è stato fermato durante un normale controllo dai carabinieri del posto, mentre era a bordo di un Piaggio Porter. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva con sé, sul sedile lato passeggero, un pacco postale a lui destinato. Incuriositi, ma anche insospettiti, i carabinieri hanno chiesto all'uomo che cosa avesse comprato. E qui la risposta li ha spiazzati.

"Nel pacco c'è tanta droga", ha ammesso l'uomo, "l'ho appena ritirata e l'ho pagata cinquemila euro". Un po' increduli, i carabinieri verificano e scoprono che in effetti all'interno del pacco ci sono 150 grammi di eroina. Considerando che una dose da 0,2 viene venduta ad Ischia a 40 euro, il valore di rivendita di 150 grammi (pari a 755 dosi) è stimato in circa 30mila euro. E così le perquisizioni vengono estese anche all'abitazione del 45enne, dove i carabinieri trovano e sequestrano un bilancino di precisione, 400 euro in contanti in banconote da 5 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati nel corso dell'operazione anche lo smartphone dell'uomo e un portatile. Il 45enne, che ora dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.