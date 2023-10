Carabinieri alla Sagra del fungo porcino di Sirignano: sequestrati 150 kg di alimenti Sequestrati dai carabinieri 150 quintali di alimenti e 150 litri di vino alla Sagra del Fungo Porcino di Sirignano: mancavano di rintracciabilità.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alimenti e vino sequestrati alla Sagra del Fungo Porcino di Sirignano, in provincia di Avellino: erano senza tracciabilità e, pertanto, non potevano essere né venduti né somministrati ai partecipanti della rassegna irpina. L'operazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino si è svolta proprio in occasione della manifestazione: complessivamente, sono stati sequestrati 15 quintali di alimenti di vario tipo e 150 litri di vino: sanzionati anche gli organizzatori, che dovranno pagare una maxi multa di 3mila euro. "La rintracciabilità dei prodotti alimentari è un elemento cruciale per la tutela della salute pubblica e per la tracciabilità in caso di necessità", spiegano i militari dell'Arma in una nota.

Controlli che si fanno sempre più frequenti in occasioni di sagre e feste di paese, per garantire ai partecipanti la massima sicurezza in materia di cibo e bevande. La rintracciabilità, come spiegato nelle normative vigenti, consiste nell'utilizzo delle cosiddette "impronte", ovvero "la documentazione raccolta dai vari operatori coinvolti nel processo di produzione, per isolare un lotto produttivo in caso di emergenza, e consentire al produttore e agli organi di controllo che hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza alimentare del cittadino, di gestire e controllare eventuali situazioni di pericolo attraverso la conoscenza dei vari processi produttivi (flussi delle materie prime: documentazione di origine e di destinazione ecc.)".

Diversamente dalla tracciabilità, che invece, rappresenta la comunicazione di ogni singolo processo, ciò consente di conoscere le diverse fasi di trasformazione di un prodotto. Entrambe, comunque, sono obbligatorie per tutti i tipi di alimenti.