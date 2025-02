video suggerito

Carabiniere ferma uno spacciatore in auto, lui scappa e lo trascina per alcuni metri Un carabiniere ferito a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano: stava fermando uno spacciatore in auto, lui è ripartito e lo ha trascinato per alcuni metri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha trascinato per alcuni metri un carabiniere che lo aveva fermato mentre stava spacciando cocaina: il militare dell'Arma è rimasto ferito, mentre lui è stato rintracciato ed arrestato. Si trova ora in carcere a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, mentre il carabiniere se la caverà con ferite giudicate guaribili in dieci giorni. La vicenda è accaduta nel comune stesso di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, al confine con il comune di Teverola.

L'uomo fermato, un 22enne di Gricignano d'Aversa, era prima sfuggito all'alt poi, per sfuggire al militare dell'Arma che lo ha aveva sorpreso in strada mentre vendeva due involucri di cinque grammi di cocaina ad un 44enne di Marcianise, ha ingranato la prima marcia del suo BMW, trascinando così il carabiniere che stava provando ad aprire la portiera della vettura per fermarlo. Il militare dell'Ama è stato così trascinato a terra per alcuni metri, mentre il 22enne è riuscito temporaneamente a scappare. La sua fuga è finita poco dopo: i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, assieme ai colleghi della Stazione di Gricignano d’Aversa, lo hanno rintracciato presso la propria abitazione e lo hanno arrestato: dovrà ora rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e si trova ora presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Il carabiniere se la caverà con ferite giudicate guaribili in dieci giorni.