Capri isolata per il maltempo, bloccati a Napoli i rifornimenti alimentari Stop ai collegamenti marittimi da e per l’isola di Capri a causa del maltempo, bloccati in porto a Napoli e Sorrento anche i rifornimenti alimentari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Mare mosso nel Golfo di Napoli, i traghetti e gli aliscafi per l'isola di Capri restano fermi al porto di Napoli. Bloccati i rifornimenti alimentari per l'isola. Mentre i medici e gli infermieri pendolari non hanno potuto effettuare le turnazioni e sono rimasti in servizio anche oggi, domenica 29 novembre. Maltempo che sembra destinato a proseguire anche domani, visto che la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di 24 ore l'allerta meteo arancione, che include anche il territorio di Napoli, con mare agitato, temporali e raffiche di vento forti. Oggi, intanto, sull'Isola Azzurra sono rimaste chiuse anche le edicole, visto che dalla terraferma non sono stati spediti i giornali.

Sull'isola si è abbattuta una pioggia incessante. I collegamenti con la terraferma, come detto, sono rimasti interrotti per il terzo giorno consecutivo. Fermi i traghetti della Caremar, gli aliscafi Alilauro Cruson, Nlg e Snav. Anche il personale militare di stanza sull'isola è stato costretto agli straordinari, per il mancato arrivo dei colleghi dalla terraferma a dare il cambio. Venerdì mattina, a causa del maltempo si era verificato anche uno scontro tra un aliscafo e un traghetto per fortuna senza feriti. Un incidente che ha coinvolto un traghetto della Caremar che era salpato dal molo della banchinella e si è scontrato con l'aliscafo Sorrento Jet della Nlg fermo ai moli. I collegamenti per l'isola sono stati tutti sospesi. Difficoltà, come detto, che potrebbero proseguire anche domani. Non si escludono disagi anche per le isole di Ischia – dove domani su molti comuni resteranno chiuse le scuole per allerta meteo – e Procida.