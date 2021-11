Trasporto pubblico a Napoli

Maltempo a Napoli, sospesi i collegamenti per Capri, Ischia e Procida: scontro traghetto-aliscafo Stop a traghetti e aliscafi per le isole del Golfo. A Capri nel pomeriggio un traghetto si è scontrato con un aliscafo: non ci sono feriti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Mare in burrasca nel Golfo di Napoli. A causa del maltempo sono stati sospesi tutti i collegamenti per le isole di Capri, Ischia e Procida. Proprio sull'Isola Azzurra oggi si sono scontrati un aliscafo e un traghetto spinti l'uno contro l'altro dalle forti raffiche di vento di scirocco. Per fortuna non ci sono stati feriti.

A Capri scontro tra aliscafo e traghetto

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio. Il traghetto della Caremar aveva issato l'ancora e stava per lasciare la "banchinella", quando una folata di vento l'ha spinto contro l'aliscafo Sorrento Jet dell'Nlg che era ormeggiato sul molo. Per fortuna a bordo non c'era nessuno perché le corse erano state sospese per il cattivo tempo. A sua volta il contraccolpo ha fatto urtare l'aliscafo sulla banchina.

Sospesi i collegamenti marittimi

A causa del maltempo dalle 15,35 di oggi sono stati sospesi i collegamenti da e per Capri. L'ultimo traghetto a lasciare Marina Grande è stato quello della Carermar con un centinaio di passeggeri, in gran parte lavoratori pendolari diretti a Napoli. Gli aliscafi erano stati sospesi dalle 11,30 di stamattina. Mentre l'ultimo mezzo per Sorrento è salpato alle 13. Stop ai collegamenti marittimi anche per Ischia e Procida sia dal Molo Beverello che da Porta di Massa. L'ultima nave è partita alle 18,30 da Pozzuoli. Non è escluso che il blocco possa continuare anche domani, considerando il perdurare del maltempo. La Protezione Civile della Campania, infatti, oggi ha prorogato l'allerta meteo arancione per le piogge e il vento forte.