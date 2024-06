video suggerito

Capri già piena di turisti, controlli dei carabinieri (anche in bici): fioccano denunce e multe, un arresto Vasta operazione dei carabinieri sull'isola di Capri: una 25enne è stata arrestata per spaccio; diverse imbarcazioni sono stati sanzionate, mentre i proprietari di due locali sono stati denunciati.

A cura di Valerio Papadia

Sono già tanti i turisti che hanno scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza e relax sull'isola di Capri. Per garantire la sicurezza di tutti, cittadini e turisti, i carabinieri della compagnia di Sorrento, su disposizione del Comando Provinciale, hanno operato una serie di controlli che hanno portato a diverse denunce e sanzioni, nonché all'arresto di una donna di 25 anni. I carabinieri si sono avvalsi di pattuglie in strada, motovedette in mare, un elicottero, ma anche di biciclette, ritenute più efficaci per muoversi sull'isola e controllare anche i posti più difficili da raggiungere.

Durante i controlli in strada, i carabinieri hanno fermato una 25enne di Anacapri che, incinta, si muoveva in sella a una bici elettrica; la giovane è stata trovata in possesso di 8 dosi di cocaina destinate ai clienti dell'isola ed è stata pertanto arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari dell'Arma hanno controllato anche due bar nel Comune di Anacapri, i cui titolari sono stati denunciati per inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro: individuati due lavoratori in nero e un impianto di videosorveglianza irregolare. Inoltre, non sono mancati i controlli in mare: 11 le imbarcazioni sanzionate per violazioni al codice di navigazione, principalmente per guida troppo vicino alla costa o per assenza di dotazioni obbligatorie a bordo.