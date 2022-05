Capri dice addio a Guido Lembo, commozione ai funerali del patron di Anema e Core Le esequie dello chansonnier, fondatore della nota taverna Anema e Core, morto il 19 maggio a 74 anni, si sono svolte nell’ex cattedrale di Santo Stefano a Capri.

A cura di Valerio Papadia

I funerali di Guido Lembo (Foto: Fanpage.it/Carmine Benincasa)

Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Guido Lembo: i funerali dello chansonnier, mattatore dell'isola di Capri con la sua taverna Anema e Core, che ha fatto ballare generazioni di capresi e non, e moltissimi personaggi famosi, si sono svolti oggi, 21 maggio, alle ore 12, nell'ex cattedrale di Santo Stefano, proprio sull'Isola Azzurra. Tante le persone che si sono riversate nella chiesa per dare l'addio a Guido Lembo: tantissime persone comuni, capresi che negli anni hanno danzato e cantato all'Anema e Core, ma anche personaggi famosi, che nelle scorse ore hanno salutato Lembo via social e oggi hanno voluto omaggiarlo anche al suo funerale: tra questi, gli ex calciatori napoletani Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara. All'esterno della chiesa, invece, dove campeggia il manifesto funebre, è stato posto un registro, dove chiunque ha potuto lasciare un messaggio, una dedica alla memoria dello chansonnier.

La morte di Guido Lembo

Guido Lembo si è spento lo scorso 19 maggio, a 74 anni, a Castellammare di Stabia, dove era ricoverato a causa di una lunga malattia, con la quale combatteva da tempo: ciononostante, la scomparsa del patron di Anema e Core è stata un fulmine a ciel sereno per tutti coloro – tanti – che lo conoscevano. Particolarmente toccante il saluto che il figlio, Gianluigi Lembo, gli ha riservato su Facebook, dove ha pubblicato una foto da giovane insieme al papà, ovviamente sul palco, e ha scritto: "Spero che da lassù tu mi dia la forza per andare avanti perché ti assicuro che ora come ora non la vedo. Cercherò il modo per portarti con me . Scusami se non stato sempre un figlio degno .Ora ho il cuore spezzato e avrei voluto mi portassi con te , se solo sapessi che questo sarebbe troppo dolore a te, Camilla, mamma, Marianna e chi ti vuole e ci vuole bene lo avrei già fatto. Mi hai spezzato il cuore, quando mi hai salutato mi hai fatto capire che ci saremmo visti oggi di nuovo ma mi volevi fare solo l’ennesimo scherzo. Dacci la forza ti prego".