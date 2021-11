Ciak a Capodimonte: si gira la serie Il Talento di Mr Ripley: auto e bus degli Anni ’50 in strada Sfilata di auto d’epoca a Capodimonte per le riprese della serie Tv sul Talento di Mister Ripley con Andrew Scott e Dakota Fanning. Stupore tra gli abitanti.

Foto da FB dal Gruppo "Abitanti di Capodimonte e non"

Il Tondo di Capodimonte e Corso Amedeo di Savoia tornano alla fine degli Anni '50 per le riprese di "Ripley", la serie Tv ispirata al Talento di Mister Ripley, con protagonisti Andrew Scott e Dakota Fanning, prodotta da Produzione Lotus. La strada del centro storico di Napoli si è trasformata in set cinematografico negli scorsi giorni per consentire alla troupe americana di girare. Tra lo stupore dei residenti lungo il tondo hanno sfilato auto e bus d'epoca, ricreando le atmosfere dell'Italia del boom economico.

La serie televisiva, dal titolo “Ripley” diretta da Steven Zaillian, si rifà al romanzo Il talento di mister Ripley di Patricia Highsmith, che ha per protagonista Tom Ripley, del quale è stato già fatto un adattamento cinematografico nel 1999 con Matt Damon, Jude Law e Cate Blanchett, diretto da Anthony Minghella, che vide la partecipazione anche di Fiorello. Le riprese cinematografiche sono iniziate negli scorsi giorni al Rione Sanità.

Tra le altre location a Napoli per la serie Tv, anche via dei Tribunali, nel tratto dei porticati, in corrispondenza dell'incrocio con vico Fico a Purgatorio, dove si trova la Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, delle "Anime Pezzentelle", anche conosciuta come la chiesa “de’ ’e cape ’e morte”, per i teschi scolpiti all'esterno e all'interno, simbolo del culto dei morti in voga in età barocca. Mentre altri luoghi prescelti per girare sono via Monteoliveto e piazza Santa Maria la Nova.

Oltre a Napoli la serie si gira anche a Capri, Ischia, Anzio, Atrani, Venezia e Palermo. La prima stagione sarà composta da 8 episodi e dovrebbe andare in onda negli Stati Uniti nell'autunno 2022, mentre in Italia dovrebbe approvare nel 2023. La serie racconta la storia di Tom Ripley, un giovane americano spiantato, ma ambizioso e talentuoso, che riceve l'incarico di recarsi in Italia per ritrovare il figlio di un ricco uomo d'affari e convincerlo a tornare a casa. Ma Tom sarà presto travolto in una vita di inganni, equivoci e omicidi. Dakota Fanning interpreterà Marge Sherwood un'americana che vive in Italia ed è diffidente nei confronti di Tom.