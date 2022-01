Capodimonte, sparito il cartello della “via dell’amore” che invitava i passanti a baciarsi Scomparso il cartello “Kiss…Please” sulle scale della principessa Jolanda a Capodimonte. Era un’iniziativa di Art Attack di Europa Verde.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Sparito, forse rubato, il cartello della via dell'amore a Capodimonte che invitava le coppie di passanti a baciarsi". A denunciarlo è il consigliere municipale Carlo Restaino, uno degli autori dell'iniziativa. "Lo abbiamo appreso stamattina purtroppo – dice a Fanpage.it – quando ci hanno segnalato che il cartello era scomparso. Ma lo rimetteremo". Il cartello "Kiss…Please", "Per favore, baciatevi", sulle scale della principessa Jolanda sul belvedere di Capodimonte, iniziativa di Art Attack di Europa Verde, era stato installato lo scorso 11 gennaio, ma è durato meno di due settimane. Stamattina, infatti, il cartello è scomparso, tra lo stupore di chi aveva organizzato l'iniziativa.

Un avviso che somigliava ad un segnale stradale di obbligo – un disco blu realizzato con un cartone colorato – e invitava le coppie che passavano per la strada a fermarsi un momento e a baciarsi, concedendosi un momento di tenerezza e amore. Una via dell'amore, come era stata ribattezzata, con un doppio valore simbolico per promuovere appunto l'amore per il proprio partner, senza pregiudizi, "ma anche quello per la propria terra – avevano spiegato i promotori – che non va solo difesa a "parole" ma in tanti atti quotidiani per preservarla da chi non la rispetta o peggio la devasta". Un'iniziativa di "art attack" realizzata da Adrian Di Capua, attivista del Sole che ride, e da Carlo Restaino, consigliere di Europa verde alla III Municipalità. Da anni, i promotori della via dell'amore, assieme ad altri volontari di cui fa parte anche il consigliere della II Municipalità di Europa Verde, Salvatore Iodice, puliscono quelle scale.